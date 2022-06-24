Жителям Мариуполя "ДНР" разрешило выезжать на частных авто в направлении контролируемых Украиной территорий.

Об этом сообщил советник Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

Правда, он видит в этом возможный подвох.

"Это может означать прикрытие эвакуацией военных маневров. Однако, не пренебрегайте возможностью. Эвакуируйтесь, пока есть "окошко"", - пишет советник мэра города.

Ранее мы писали, что позавчера большие колонны российской техники выдвинулись из Мариуполя в направлении Бердянск – Пологи. По словам советника мэра города, большинство находившихся в Мариуполе военных РФ перебрасывают на другие участки фронта в Запорожскую область. В связи с уменьшением числа военных в городе ослаблен контроль передвижения: для него теперь используются мобильные группы, внезапно появляющиеся в разных районах Мариуполя.

Напомним, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.