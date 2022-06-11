В оккупированном Мариуполе рекоммунизировали площадь Свободы. "Власти ДНР" вернули ей старое название "площадь Ленина" и повесили российский флаг.

Об этом сообщают ресурсы сепаратистов.

Ранее мы публиковал фото и видео, как оккупанты перекрасили стелу на въезде в Мариуполь в цвета российского флага и повесили на ней портрет погибшего "главы ДНР" Александра Захарченко.

Тем временем французские журналисты показали видео с тысячами безымянных могил в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.