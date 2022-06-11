Россияне перекрасили название Мариуполя при въезде в город. Теперь оно цвета российского флага и написано на русском языке.

Также на стелу повесили портрет погибшего "главы ДНР" Александра Захарченко.

Ранее советник мэра Мариуполя подтвердил информацию, что в Мариуполе "ДНР" начала выдавать жителям города пенсии в рублях. По его данным, в пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тысяч.

При этом в захваченном Мариуполе, где проблемы с водой и массовые захоронения могут стать причиной вспышки холеры, количество населения уменьшилось в 5 раз.

Напомним, война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.