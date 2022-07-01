В "ЛДНР" постепенно начинают готовиться к проведению "референдума" о вхождении в состав РФ, пишет российское издание "РБК" со ссылкой на источники.

Сообщается, что в Кремле не ставят задачу провести "референдумы" одновременно на всех захваченных украинских территориях. Основной вариант, который рассматривается сегодня, - организовать их сначала в "ЛДНР", однако концепция может поменяться, сообщает издание.

Несмотря на то, что в Кремле еще не определили окончательную дату "референдума", в "ЛДНР" уже идет предварительная подготовка, пишет "РБК".

На территории "республик" работают российские политтехнологи, готовятся списки избирателей и нормативная база, подбираются люди в "избирательные комиссии".

Дата "рефередума", по данным издания, будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил, что оккупационные власти планируют провести в Мариуполе "референдум" о присоединении Донецкой области к России, он назначен на 11 сентября.

Также "Страна" писала, что на оккупированной части Херсонской области также начали готовиться к "референдуму" о вхождении в состав России.