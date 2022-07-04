В подконтрольное Российской Федерации "правительство Херсонской области", которое возглавил чиновник из Калининградской области Сергей Елисеев, вошел и украинский народный депутат Алексей Ковалев.

Как сообщает "Суспильне Херсон", Ковалев назначен "замом главы правительства по сельскому хозяйству".

Напомним, что ранее он входил во фракцию "Слуга народа", но с оккупацией Херсона Россией заявил, что Россия пришла в город навсегда. Украинские партизаны совершали покушение на него, но он выжил.

Также "Страна" писала, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович объявил о скором освобождении Херсона. По его мнению, это случится уже в августе. Также он рассказал, как именно будет проходить операция.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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