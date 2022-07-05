В образовательной среде идет активная работа по возвращению к офлайн-обучению в 2022/23 учебном году, однако безопасность всех участников образовательного процесса остается первоочередной составляющей.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире телемарафона.

По его словам, в случае опасности, образовательный процесс может уходить на частично, или полностью дистанционный формат. Может вводиться обучение в несколько смен.

"В случае наличия опасности заведение внедряет дистанционный или смешанный формат обучения . Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен", – сообщил Шкарлетт.

Решение о переводе заведения на очный формат будет приниматься областной военной администрацией при условии, что у него будет "паспорт безопасности" с планом движения в бомбоубежище, планом эвакуации.

Ранее Кабмин опубликовал инструкцию, как поступить в ВУЗ абитуриентам с оккупированных территорий.

Также мы писали, что в КГГА рассказали, когда начнется обучение в киевских школах и как будут проходить занятия.