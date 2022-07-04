Министерство реинтеграции опубликовало инструкцию о том, как поступить в ВУЗ, для абитуриентов, которые живут или прописаны на территориях, где ведутся боевые действия или на временно оккупированных территориях.

Для таких абитуриентов предусмотрена упрощенная схема поступления.

Для начала нужно выбрать учебное заведение, зарегистрировать электронный кабинет

поступающего. Потом подать в приемную комиссию заведения документ, подтверждающий регистрацию на особо опасной территории наравне с другими документами. Можно подать в электронной форме.



Также можно пройти в выбранном ВУЗе индивидуальное устное собеседование или творческий конкурс при поступлении на бюджетные места. По обращению поступающего такие собеседования могут быть проведены дистанционно.

После приема в ВУЗ необходимо заключить договор об обучении в течение трех месяцев после начала обучения.

Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых для

этого документов начинается с 01 июля. Прием заявлений и документов - с 29 июля для заявлений в электронной форме. Подать можно до 18:00 8 августа.

Индивидуальные устные собеседования будут проходить по 16 августа включительно, а в порядке дополнительного набора - до 30 сентября.

Сроки регистрации для участия в творческих конкурсах на места государственного и

регионального заказа определяет приемная комиссия ВУЗа и обнародует на официальном сайте.

Инфографика: Міністерство реінтеграції

Напомним, что правительство рекомендует начать учебный год в школах с 1 сентября, в университетах - с 15 августа, за исключением первых курсов.

Ранее "Страна" писала, что в "Дие" появятся документы об образовании, по которым можно будет поступать в вузы.