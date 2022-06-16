Кабмин снизил минимальный проходной балл для абитуриентов медицинских ВУЗов до 100 баллов ВНО. Часть экспертов это решение раскритиковали.

В частности соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк уверен, что из-за этого через 7-10 лет украинцев будут лечить некомпетентные врачи.

Ковтонюк напомнил, что до 2018 года у медицины был самый низкий среди всех специальностей проходной балл - 130 баллов ВНО.

Он считает, что из-за этого в медицинские вузы поступали те, кто не мог поступить на другие специальности.

"Обратная селекция. Место спасения для самых плохих. Кончалось все сами знаете каким качеством нашей медицины. Теперь это не 130. Это 100", - пишет он.

Сам Ковтонюк считает достойными получать медицинскую специальность лишь тех, кто одолеет отметку в 180 баллов.

"150 – это были минимальные, компромиссные требования. А 100 баллов - это открыть дверь в медуниверситеты любому бездарю", - пишет он.

Ранее мы рассказывали про новый порядок поступление на медицинские специальности в условиях войны.

Также в этом году вузы системы МВД максимально упростили процедуру поступления.

А еще мы рассказывали, как поступить в украинский ВУЗ с оккупированных территорий.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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