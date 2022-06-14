Дюжина вузов системы Министерства внутренних дел Украины максимально упростила процедуру поступления в 2022 году. Об этом сообщила замглавы МВД Екатерина Павличенко на странице министерства в YouTube.

Сообщается, что заявку на поступление и все документы можно подать онлайн, а мультипредметный тест (в прошлом Внешнее независимое оценивание) – необязателен: абитуриентам вузов МВД достаточно сдать устный экзамен прямо в учебном заведении.

Медкомиссию тоже можно пройти на базе университета или в любом медучреждении системы МВД. Существуют льготы для детей погибших и раненных военнослужащих, а также привилегии при вступлении на магистратуру для действующих военных, спасателей, полицейских, бойцов территориальной обороны страны.

Ранее мы писали о том, что абитуриенты с оккупированых территорий могут поступить в украинские ВУЗы посредством "дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса".

Также "Страна" рассказывала о том, как детям украинских беженцев получать образование в странах Европейского союза.