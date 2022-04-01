В распоряжении "Страны" оказались предложения союза ректоров Украины по поводу Порядка поступления в ВУЗы в 2022 году в условиях военного положения.

В документе предлагается зачислять лиц, которые служат в ВСУ и теробороне исключительно на основе заявления и на места госзаказа.

Также предлагается не ограничивать госзаказ, в учебных заведениях, которые находятся в местах активных боевых действий.

Для всех учебных заведений предлагается увеличить госзаказ до 51% бюджетных мест.

Также хотят предусмотреть возможность зачисления поступающих по результатам ВНО 2019-2021 годов.

Напомним, внешнее независимое оценивание, которое в этом году отменили из-за войны в Украине, заменят единым тестом. Задания будут обновлять ежедневно, чтобы исключить возможность списывания.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.