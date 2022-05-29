Для абитуриентов, которые в текущем году собираются подавать документы на медицинские специальности в Украине, утвердили новый порядок поступления.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

В условиях войны вузы будут зачислять студентов для получения степени профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, бакалавра и магистра, в том числе по специальностям отрасли знаний 22 "Здравоохранение", в особом порядке.

В частности, выпускники школ этого года освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГНА) в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

Кроме того, абитуриенты могут подавать не более 5 заявлений на места государственного и регионального заказа и до 20 заявлений на "контракт".

Ранее Госпогранслужба объяснила порядок выезда за границу студентов украинских и зарубежных вузов для продолжения учебы. Право на это во время войны имеют студенты очной или дуальной (теория+практика) формы обучения. Для этого обязательно нужно иметь ряд необходимых документов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

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