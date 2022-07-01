Киев готовится к началу нового учебного года в очном формате. Занятия должны начаться стандартно - 1 сентября.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Телеграм-канале.

Перед первым звонком территории у школ проверят на наличие взрывоопасных предметов. Также запланированы проверки укрытий. В них подготовят запасы воды и лекарств.

В школах, где укрытий нет, их обещают обустроить "в шаговой доступности".

Напомним, правительство ранее рекомендовало начать учебный год в школах с 1 сентября, в университетах – с 15 августа, за исключением первых курсов.

Мы также рассказывали, что более 80% мест в первых классах киевских школ уже заняты. Условия зачисления в этом году упрощены - документы можно подавать в электронном виде, почтой или через доверенное лицо.

Также сообщалось, что в школах Украины поставят охрану, сирену и будут учить детей эвакуироваться.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

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