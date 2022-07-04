В Министерстве образования рассказали, в каком формате будет проходить учебный год с 1 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

По словам министра Сергея Шкарлета, в условиях военного времени в Украине будут внедрять очное обучение исключительно по согласованию с органами власти (ранее сообщалось, что для этого учебное заведение должно быть оборудовано укрытиями).

При наличии опасности в учебном заведении перейдут на дистанционный или смешанный формат обучения.

Если же в укрытии при учебном заведении не хватает мест на всех, то в этом случае рекомендуют разделить обучение на несколько смен.

Рассматривается вариант, когда часть предметов могут преподавать в офлайн-формате, а часть - онлайн.

Также, если родители опасаются очного обучения, то они смогут выбрать другую форму обучения для ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат.

Напомним, что ранее мы писали, что в Киеве готовятся к началу нового учебного года в очном формате. Занятия должны начаться 1 сентября. Перед первым звонком территории у школ проверят на наличие взрывоопасных предметов. Также запланированы проверки укрытий.

Также мы писали, что в украинских школах поставят охрану, сирену и будут учить детей эвакуироваться.