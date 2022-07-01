В России обязали украинских учителей на захваченных территориях в течение нескольких недель подписать документ, подтверждающий их готовность перейти на преподавание по российской школьной программе.

Об этом пишет The Guardian.

Учителя в захваченных Россией районах юго-востока Украины рассказали изданию, что примерно в середине июня назначенные РФ местные "власти" заявили им, что до 21 июля они должны либо подписать документ, подтверждающий их готовность следовать российской школьной программе, либо уволиться.

"Этот шаг ставит многих из них в затруднительное положение. Если они не подпишут, то потеряют работу и рискуют возмездием со стороны российских сил. Если они подпишутся, есть риск обвинений со стороны украинских властей, которые рассматривают обучение по российской программе как форму сотрудничества с врагом", - пишет The Guardian.

Напомним, что на оккупированном юге Украины местных педагогов призывают готовиться к обучению по новой российской программе и ездить в Крым для "повышения квалификации".

Учителей из захваченных территорий Донецкой и Луганской областей в России начали "перевоспитывать". Для них Минпросвещения РФ с 14 июня ввело программу "переподготовки и повышения квалификации".

Также мы писали, что в России учителей из регионов зовут "подработать" на захваченных украинских землях. Платят $120 в сутки.