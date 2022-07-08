Российские медиа публикуют изображение нового "герба" Харьковской области, который собираются использовать на территориях, контролируемых РФ.

Также сообщается, что документооборот на этих территориях уже переведен на русский язык.

Ранее "Страна" сообщала, что назначенный после российской оккупации "глава" "временной гражданской администрации" Харьковской области подписал "указ" о введении военного положения на занятых противником территориях региона.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.