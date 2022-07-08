Оккупационные "власти" Харьковской области ввели военное положение на захваченных территориях
Назначенный после российской оккупации "глава" "временной гражданской администрации" (ВГА) Харьковской области подписал "указ" о введении военного положения на занятых противником территориях региона.
Об этом сообщает ТАСС.
"С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории введено военное положение", - пишет агентство.
Ранее "Страна" сообщала, что в Купянске Харьковской области мэр Геннадий Мацегора 3 июня подписал протокол заседания о создании подконтрольной России "временной гражданской администрации Харьковской области" и избрании ее "руководителя". В связи с этим Харьковская областная прокуратура открыла уголовное дело.
Также мы писали, что на захваченных территориях Харьковской области создадут четыре оккупационные администрации: Купянскую, Изюмскую, Волчанскую и Харьковскую.
Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".
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