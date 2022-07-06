Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-нардепу "Слуги народа" Алексею Ковалеву в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сотрудники Государственного бюро расследований в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что народный депутат сотрудничал с оккупантами и вошел в состав назначенного РФ "правительства", а 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессор части Украины.

Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Скриншот: Telegram/Державне бюро розслідувань

Напомним, что ранее он входил во фракцию "Слуга народа" и был исключен оттуда после начала войны. После захвата Херсона Россией Ковалев заявил, что Россия пришла в город навсегда. На него было совершено покушение, но он выжил.

После этого Ковалев вошел в состав назначенного Россией "правительства Херсонской области" в качестве "вице-премьера по сельскому хозяйству".

Недавно в его машине произошел взрыв, после чего Ковалев находится в больнице.