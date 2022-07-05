"Стране" стала известна фамилия помощника нардепа от "Слуги народа" Здебского, которого задержала СБУ по обвинению в госизмене. Его зовут Игорь Гармашов.

Напомним, СБУ заявила, что помощник нардепа (то есть Гармашов) арестован и содержится под стражей. По данным спецслужбы, подозреваемый передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что против мэра Святогорска Бандуры открыли дело за госизмену.

Кроме того, мы писали, что СБУ подозревает в госизмене главу Херсонской ОГА времен Януковича.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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