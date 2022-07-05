Во вторник, 5 июля, в Украине идет уже 132-й день войны с Россией.

После того, как ВСУ отошли из Лисичанска, в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. Это нужно для того, чтобы военные успели построить укрепления на новых позициях.

Идут штурмовые действия у южной части трассы Лисичанск-Бахмут - ближе к Бахмуту.

В Донецкой области судя по всему, россияне хотят закрепиться и двинуться ближе к Славянску.

В последнее время возобновились разговоры о контрнаступлении ВСУ под Херсоном.

Подробнее о том, что было вчера - в итогах за 5 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

5 июля

09:10 Утром опять идут удары по Киевскому району Донецка.

09:00 Нардеп Александр Федиенко опубликовал письмо главкома Валерия Залужного по поводу того, можно ли военнобязанным покидать место жительства (по сути - выезжать из своих городов).

Оно адресовано все органам власти - то есть и военным администрациям на местах.

В документе говорится, что выезд за пределы места жительства позволен только с разрешения военкома. И приводится порядок, как конкретно должно это разрешение выдаваться (самого алгоритма Федиенко не публикует).

Залужный в письме уточняет, что этот порядок должен действовать также в части пересечения государственной границы. То есть такие разрешения будут выдаваться и для выезда за рубеж.

Впрочем, судя по всему, коснется это и выезда из городов и областей. Ранее Запорожская военная администрация опубликовала официальное заявление, что, покидая район или область, нужно сначала сходить в военкомат за разрешением.

Причем дадут его не всем, а только:

1. Тем, кто и так имеет право на отсрочку или освобождение от мобилизации

2. Тем, у кого есть уважительные причины: смерть или болезнь родственников. Им выдается разрешение на выезд, действительное 30 дней.

То есть информация о том, что украинцев "прикрепили" к своим городам и районам подтверждается. Теперь их по сути смогут без справки от военкома "завернуть" на любом блок-посту (или вручить повестку в военкомат, что уже происходит).

08:56 В Одессе сильный пожар. Но это не прилет - на улице Промышленной загорелся мусор и шины.

08:39 Журналист издания Politico Кристофер Миллер публикует у себя в Твиттере рассказ украинского офицера, который воевал в Луганской области.

Несколько дней назад он был ранен осколком мины и госпитализирован. Он подтвердил, что украинские силы несут огромные потери.

"Три недели назад в его части к северу от Попасной было 60 солдат. Сегодня у него 20, остальные убиты или ранены. Они чуть не оказались в ловушке, когда русские войска захватили Северодонецк и Лисичанск; их оттеснили более чем на 30 миль к востоку от исходных позиций.

Они не получили никакого нового западного оружия или боеприпасов и полагаются на украинские запасы советских времен, которые на опасно низком уровне. Но кое-какие успехи есть — две недели назад из "Иглы" сбили российский Ка-52. Но другой вернулся, чтобы обстрелять их позицию на следующий день.

Он сказал, что российские танки и артиллерия приносят самые большие проблемы. Количество танков и орудий, стреляющих по ним, просто безумно, а объема западной помощи, предоставляемой прямо сейчас, будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины. "Нам нужно больше, больше, больше".

Офицер сказал, что боевой дух падает, а потеря Луганской области деморализует. Его рота находилась на передовой на Донбассе задолго до 24 февраля и с тех пор не имела ротации. По его словам, только раненые получают передышку".

08:30 ЦИК России проведет в Ростове-на-Дону семинар для аналогичных структур в "ДНР" и "ЛНР". Семинар проведет курирующий Ростовскую область зампред российского ЦИК Николай Булаев.

Как считают источники газеты "Коммерсант", идет техническая подготовка к возможным "референдумам" о вхождении в состав РФ.

По данным газеты, подготовительные работы по этому голосованию должны быть окончены в августе.

При этом источники издания не подтверждают назначения "референдумов" на 11 сентября, когда в России проходит единый день голосования.

Ранее о дате 11 сентября сообщал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

08:07 Мэр Николаева Сенкевич подтвердил ракетные удары по городу этим утром. Подробностей пока не сообщает.

08:06 Еще одного иностранца в Донецке могут приговорить к расстрелу.

В "ДНР" предъявили "обвинение" гражданину Швеции, воевавшему в рядах ВСУ. Он сдался в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сообщили российские СМИ.

Ранее сообщалось, что британец Эслин, которого планируют расстрелять в Донецке, обжаловал "приговор".

08:05 Последствия утреннего удара по Горловке (территория, подконтрольная "ДНР"). Попало по автомойке на улице Минина и Пожарского.

08:04 Утром над Николаевом поднимается дым после прилета. Местные жители пишут о сильном пожаре.

08:03 Сводка украинского Генштаба на утро 5 июля. Основное:

1. Отбит очередной штурм Долины к северу от Славянска. Информация о соседней Мазановке, куда вчера вошел противник, в сводке отсутствует.

2. К югу от Бахмута идет штурм Новолуганского, боевые действия продолжаются (рядом находится Углегорская ТЭС).

3. К северо-востоку от Бахмута россияне имеют частичный успех при наступлении на Спорное у трассы на Лисичанск.

4. Обстрелы по всей линии фронта.

08:02 Сегодня ночью в Киеве впервые за семь дней звучала воздушная тревога.

Она сработала около трёх часов ночи и держалась примерно полтора часа.

Информации о прилетах не поступало. В последний раз сирена в Киеве включалась 28 июня.

08:01 Ночной удар по Стаханову в "ЛНР" (после декоммунизации - Кадиевка).

Что-то сильно взорвалось. Местные паблики сообщают, что удар наносился "Точкой-У".

08:00 По Днепропетровской области с утра ударило семь ракет. Шесть из них сбили, обломки одной упали на город Днепр и вызвали пожар, обошлось без пострадавших.

По данным губернатора Резниченко, одна ракета попала в частный сектор города Покров, пострадали дома, предварительно пострадавших нет.