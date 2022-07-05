Нардеп Александр Федиенко опубликовал письмо главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу того, можно ли военнобязанным покидать место жительства (по сути - выезжать из своих городов). Оно адресовано всем органам власти - то есть и военным администрациям на местах.

Соответствующий документ он обнародовал в своем Telegram-канале.

В нем говорится, что выезд за пределы места жительства позволен только с разрешения военкома. И приводится порядок, как конкретно должно это разрешение выдаваться (самого алгоритма Федиенко не публикует).

Залужный в письме уточняет, что этот порядок должен действовать также в части пересечения государственной границы. То есть такие разрешения будут выдаваться и для выезда за рубеж.

Впрочем, судя по всему, коснется это и выезда из городов и областей.

Ранее Запорожская военная администрация опубликовала официальное заявление, что, покидая район или область, нужно сначала сходить в военкомат за разрешением.

Причем дадут его не всем, а только:

Тем, кто и так имеет право на отсрочку или освобождение от мобилизации. Тем, у кого есть уважительные причины: смерть или болезнь родственников. Им выдается разрешение на выезд, действительное 30 дней.

"То есть информация о том, что украинцев "прикрепили" к своим городам и районам подтверждается. Теперь их по сути смогут без справки от военкома "завернуть" на любом блок-посту (или вручить повестку в военкомат, что уже происходит)", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".

Политический эксперт Юрий Романенко назвал "глупостью" запрет военнообязанным выезжать из своих городов без разрешения военкоматов.

"Встанет весь бизнес. Просто весь. Люди, которые зарабатывают за счёт мобильности, потеряют доход. Более того. Все, кто помогает армии, возит на фронт полезные вещи, теперь тоже должны получить такие разрешения", - пишет Романенко.

Также не ясно, что делать с теми, кто выехал из городов-миллионников.

"Миллионы людей должны теперь как-то попасть в военкомат, к которому они приписаны, чтобы получить разрешение на выезд в соседний город или район. Иначе они нарушители и подлежат санкциям. Чтобы съездить из Киева в Белую Церковь понадобится разрешение. Это не шутка", - пишет он.

По его мнению, единственное объяснение для инициативы - создать "гигантскую кормушку", которая сделает "потенциальным миллионером" любого сотрудника военкомата.

По его мнению, "этот маразм надо остановить. Иначе у нас просто обрушится тыл" и в итоге "проиграют все".

О том, что требование получать разрешение военкомата для выезда за пределы места жительства породит коррупцию на местах и обрушит экономику из-за юридических и логических несостыковок в соответствующем приказе главкома ВСУ, говорит юрист Ростислав Кравец.

В комментарии "Стране" он уточнил, что закон, на который идет отсылка в приказе, регулирует только смену постоянного места жительства. Что не тождественно с правом временно покидать место жительства.

По его словам, также в законе говорится, что особый порядок выезда с места жительства вводится в период военного времени (а не военного положения). Кравец сослался на свои источники в Генштабе, согласно которым сегодня будет уточненная информация по этому приказу.

"В нынешнем виде эта идея только способствует развитию коррупции. Непонятно, какой перечень причин для отказа в выдаче разрешения. На практике это может закончиться тем, что человеку, работающему на хлебзаводе, как сотруднику инфраструктуры жизнеобеспечения, будет позволено пересекать районы, а охраннику хлебозавода - нет. По закону такие меры можно применить только к лицам, которые меняют место проживания, и в этом ничего нового нет, ведь и ранее, когда лицо переезжало жить в другую местность, надо было сняться с учета и встать на учет по новому месту жительства. Но эти случаи не касались необходимости ездить в другие регионы. Например те же сельхозпроизводители, живут в одном районе, сеют в другом. Во вторых, если дословно цитировать эти нормы, то они действуют в период военного времени (не военного положения). Это значит, что в очередной раз законы нарушены. То есть подход, который был предложен, может родить небывалых масштабов коррупцию. И в итоге нанесет громадный ущерб экономике Украины. Появится такса за ускорение выдачи разрешения, на местах будут брать продуктами. Это будет большой проблемой для всей Украины", - считает Кравец.

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