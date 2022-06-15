Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы и в порядок бронирования военнообязанных.

Так, с 25 мая водители, информация о которых вносится в систему "Путь" при пересечении границы должны предоставлять инспектору пограничной службы решение о разрешении областной военной администрации или Мининфраструктуры на выезд за пределы Украины и подтверждение цели поездки.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы Украины со ссылкой на постановление от 20 мая 2022 г. № 615.

Это сделано, чтобы водители не злоупотребляли системой для волонтеров.

Напомним, во время войны за границу могут выезжать водители (которые перевозят медицинские и гуманитарные грузы), железнодорожники и спортсмены. Решение о выезде за пределы Украины, которое дает возможность пересечения государственной границы водителям, принимается на срок не более 6 месяцев. Оно принимается Мининфраструктуры или военными администрациями.

Водители могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Напомним, в конце мая Зеленский анонсировал упрощение пересечения границы с Польшей.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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