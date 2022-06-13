Кабмин разрешил выдачу паспорта гражданина Украины и загранпаспорта за границей.

Соответствующее постановление №678 было принято 10 июня.

Принимать документы для оформления паспорта за границей будут подразделения Государственной миграционной службы.

Постановление вступает в силу через 15 дней после публикации.

Данная возможность будет полезна для украинских беженцев за границей.

Ранее в Литве открыли первый в ЕС Украинский центр для беженцев, где люди смогут получить самую разнообразную помощь: обучение, досуг, профориентацию, психологическую помощь и тд.

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