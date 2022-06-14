Кабмин изменил организацию выезда детей за границу на оздоровление и отдых во время военного положения. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы Украины.

Группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при наличии согласия Национальной соцслужбы. При этом больше не нужно производить нотариальное удостоверение пакета документов.

Пограничный контроль осуществляется с предъявлением таких документов:

согласия Нацсоцслужбы на выезд детей;

списков группы детей, выезжающих и сопровождающих;

паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка;

Согласованное службой по делам детей согласия законных представителей каждого ребенка на его выезд;

Заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенные службой по делам детей.

Ранее в МВД объяснили украинцам, как продлить заграничный паспорт для ребенка.

Напомним, ранее в Раде предлагали упростить процесс выезда нардепов за границу во время войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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