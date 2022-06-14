Дети в лагере. Иллюстративное фото с сайта childcamp.com.ua

Кабмин изменил организацию выезда детей за границу на оздоровление и отдых во время военного положения. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы Украины.

Группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при наличии согласия Национальной соцслужбы. При этом больше не нужно производить нотариальное удостоверение пакета документов.

Пограничный контроль осуществляется с предъявлением таких документов:

  • согласия Нацсоцслужбы на выезд детей;
  • списков группы детей, выезжающих и сопровождающих;
  • паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка;
  • Согласованное службой по делам детей согласия законных представителей каждого ребенка на его выезд;
  • Заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенные службой по делам детей.

Ранее в МВД объяснили украинцам, как продлить заграничный паспорт для ребенка

Напомним, ранее в Раде предлагали упростить процесс выезда нардепов за границу во время войны.

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