В Украине люди, получающие лечение с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ), не подлежат мобилизации.

Об этом сообщает ЦОС в Facebook.

В частности, к категориям людей, которые не пригодны к военной службе и не подлежат призыву во время мобилизации относят:

людей, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью;

людей, которые признаны или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии) (часть 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Пациенты ЗПТ – это лица с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с установленным диагнозом зависимости согласно МКБ-10: F11 "Расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов".

Следовательно, пациенты ЗПТ не подлежат мобилизации и освобождаются от прохождения военной службы.

Люди, получившие повестки, обязаны обратиться в военные комиссариаты, чтобы пройти военно-врачебную комиссию и получить ее заключение (в зависимости от синдрома зависимости) об исключении из военного учета/непригодности к военной службе в мирное время, ограниченной пригодности в военное время.

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