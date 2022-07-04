Для выезда с места жительства военнообязанные должны теперь получать разрешение. Такое сообщение появилось на сайте Запорожской ОВА.

Сообщается, что граждане, состоящих на военном учете, могут выехать из своего района или города только при наличии специального разрешения руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (то есть военкомата).

При этом разрешение дают не всем, а только определенным категориям:

призывникам, которым предоставлено или имеющим право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;

лицам призывного возраста при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных и т.п.), на срок до 30 суток;

военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на срок до одного года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку;

военнообязанным и резервистам, забронированным на период мобилизации и военное время, на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия удостоверения об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время или даты указанной на выдержку по приказу Министерства экономики Украины о бронировании;

в отдельных случаях, по решению руководителя центра комплектования остальным военнообязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с представлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток.

В других регионах о подобных ограничениях не сообщают, но, скорее всего, они касаются всей подконтрольной территории страны.

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