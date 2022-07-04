Украинкам, которые с 1 октября станут на воинский учет, не будут запрещать выезжать за границу.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив.

"Я думаю, что ограничений для перемещения женщин не будет. Конечно, некоторые женщины и сейчас должны быть на воинском учете, если мы говорим о чрезвычайно редких профессиях — медики и другие", — объяснил он.

Тем не менее, по словам Андрусива, даже для военнообязанных женщин не будут вводить каких-либо ограничений для выезда из Украины.

"Конечно, в Верховной Раде могут принимать разные решения. Но если люди будут использовать мозг, то запретов для женщин не произойдет", — считает Андрусив.

Ранее мы писали, что с 1 октября 2022 года, стартует процесс постановки украинских женщин на воинский учет.

Тем временем в "Слуге народа" предлагают расширить перечень мужчин, которым можно выезжать из Украины во время войны.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.