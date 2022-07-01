Через 3 месяца, с 1 октября 2022 года, стартует процесс постановки украинских женщин на военный учет. Соответствующий приказ Минобороны был подписан в декабре 2021 года, тогда в него вошли сотни профессий и специальностей, обладательницы которых должны были явиться в военкомат и встать на военный учет.

Из-за широкой медийной огласки и критического отношения в обществе к этой инициативе власти пообещали сократить перечень профессий.

И 7 февраля Минобороны внесло соответствующие изменения в приказ. А 21 марта 2022 года их зарегистрировал Минюст. По этому документу и будет происходить военный учет женщин с 1 октября 2022 года.

Рассказываем как это будет происходить.

Кто обязан встать на учет

В новом списке 4 категории профессий и специальностей, имея которые женщины обязаны встать на военный учет. Список даже после сокращения довольно обширный, под него подпадает превалирующее большинство сфер занятости и профессий, от журналисток и адвокатов до сотрудниц отельно-ресторанного бизнеса, от ветеринаров до специалистов банковского дела и страхования.

Полный перечень доступен на сайте Верховной Рады.

При этом в приказе Минобороны говорится, что до 1 марта каждого года Минобороны может менять список профессий и специальностей, обладательницы которых должны встать на учет

Процедура постановки на учет такова. Женщины должны явиться в военкоматы со своими документами, удостоверяющими личность, а также документами, которые являются основанием для освобождения или отсрочки для военной службы.

На данный момент не урегулирован вопрос медицинского осмотра для постановки на военный учет. Но при наличии медицинских документов эта процедура пройдет быстрее.

В Минобороны утверждают, что пока потребности в мобилизации женщин, которых поставят на военный учет, нет.

Центр противодействия дезинформации при СНБО в своем Telegram-канале на днях опроверг слухи о том, что вставшим на учет женщинам грозит принудительная мобилизация в армию.

ЦПД сообщает, что женщины могут быть приняты на военную службу только по контракту и в добровольном порядке. По данным ЦПД, постановка на учет означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных сил, Национальной гвардии или других силовых структур. Но все это не означает мобилизации.

Тем не менее, тот факт, что эти женщины станут военнообязанными, означает, что в случае если государство сочтет необходимым отказаться от принципа добровольной службы женщин и решит их призвать, они должны будут пойти на военную службу.

Исключения детально прописаны в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке".

Так, не будут подлежать призыву женщины, забронированные за органами власти, признанные инвалидами, имеющие 3 или более детей до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) до 18 лет, родители или опекуны ребенка с инвалидностью, занятые постоянным уходом за больным супругом, ребенком или родителями своими или супруга с инвалидностью, жены военнослужащих, имеющие детей, народные депутаты, работники органов управления Минобороны, ВСУ, Госслужбы связи, СБУ, Внешней разведки, Нацгвардии, Пограничной службы, Нацполиции, НАБУ, ГБР, Управления госохраны и тд.

Нормы о военном учете в Украине распространяются также на беременных и женщин с малолетними детьми.

В законе о мобилизационной подготовке нет никакой информации о послаблениях для этих категорий.

Выпустят ли военнообязанных за границу?

Важный момент для всех женщин, которые пройдут процедуру постановки на военный учет. С этого момента они становятся военнообязанными, а значит к ним применяются все те же нормы закона, что и к военнообязанным мужчинам.

Вопрос, который многих интересует - будет ли военнообязанным женщинам запрещен выезд за границу также как сейчас он запрещен мужчинам? Однозначного ответа на него пока нет.

Как говорит юрист Ростислав Кравец, в законе о мобилизационной подготовке сказано, что Кабмин может регулировать право выезда за границу военнообязанных (всех, без деления на женский и мужской пол).

В тоже время для регулирования вопроса выезда военнообязанных женщин, очевидно, правительство должно будет принять отдельное распоряжение. Или не принять и позволить всем женщинам и дальше свободно выезжать за границу.

Кроме того, в поданном недавно в Раду законопроекте о регулировании вопроса выезда за границу во время военного положения сказано только о запрете на выезд мужчин. А про запрет на выезд женщин ничего не говорится.

Среди других обязанностей женщин - пребывать на военном учете по месту проживания, являться по вызову в территориальные центры комплектации в установленные сроки, не менять место проживания без разрешения военного комиссара, руководителей СБУ или Службы внешней разведки после объявления мобилизации в военное время, проходить медосмотр и лечение, в течение 7 дней сообщать об изменениях семейного положения, состояния здоровья, места работы, учебы, должности.

Также за семь дней нужно прийти в территориальный центр для снятия с военного учета, если нужно изменить место жительства, поехать в командировку, на учебу, в отпуск или лечение (на более трех месяцев за пределы Украины). Также если меняется место жительства в черте города, но в другом административном районе.

Важный момент в истории с военным учетом женщин - это то, что они должны будут принимать участие в военных сборах. По закону, раз в три года поставленные на воинский учет обязаны посещать такие сборы. К слову, сами сборы могут длиться до трех месяцев. Исключение - для беременных, матерей детей до 3 лет, и многодетных матерей. А вот непосещение сборов тянет за собой штраф и ответственность, вплоть до уголовной.

Что грозит "уклонисткам"?

Согласно приказу Минобороны, постановка на военный учет - это не право, а обязанность женщин. Хотя Минобороны и призвало женщин прийти в бывшие военкоматы (ныне центры территориальной комплектации) по собственной инициативе, в дальнейшем за уклонение от военного учета будет грозить административная ответственность. Но когда это произойдет - вопрос открытый.

Изначально предполагалось закончить весь процесс постановки на военный учет женщин до конца 2022 года, а в дальнейшем ввести административную ответственность для компаний, где работают женщины, которые должны встать на военный учет и не сделали этого. Но в финальном варианте приказа Минобороны не указан период, за который женщины должны встать на учет, а также ничего не говорится о санкциях.

"В приказе Минобороны не указаны предельные сроки, за которые женщины обязаны встать на военный учет. Поэтому пока о санкциях для тех, кто не желает числиться на военном учете, говорить преждевременно, - разъясняет "Стране" адвокат Ростислав Кравец. - Это означает, что все те сообщения о штрафах, которые мы видим, пока - недостоверная информация".

Кроме того, на данный момент непонятно, как будут выяснять, кто встал на учет, а кто нет. Из приказа Минобороны следует, что нужно привести все нормативно-правовые акты в соответствие с этим документом в течение 6 месяцев.

Если же в существующий приказ будут внесены изменения и там все же появятся даты, до которых женщинам следует обратиться в военкоматы, то после этого срока грозят такие штрафы:

- 510-850 грн - за первое нарушение;

- 850-1700 грн - при повторном нарушении за год;

- 8500-11900 грн за уклонение от военных сборов.

А работодателю "уклонистки" грозит штраф 5100-8500 грн. Женщинам, зарегистрированным как ФЛП, тоже нужно будет становиться на военный учет (или платить штрафы самостоятельно).