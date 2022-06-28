Пятый месяц в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны.

Послабления за это время получили только лица, которые непригодны к военной службе, имеют 3 несовершеннолетних детей, приемных детей, осуществляют уход за лицами с инвалидностью. Был упрощен порядок выезда за пределы Украины студентов дневной формы зарубежных ВУЗов. А также волонтеров, которым разрешено находиться за рубежом не более 30 дней.

За это время Верховная Рада не раз пыталась урегулировать вопрос выезда мужчин из Украины. В парламент подано несколько законопроектов, предполагающих как послабления для мужчин других категорий, так и уголовную ответственность для уехавших.

А на днях вышел законопроект, который цементирует нынешнее положение дел. Подали его "слуги народа". А потому вероятность его принятия высока.

Что происходит с выездом мужчин за границу, анализирует "Страна".

Узаконить указ президента

На минувшей неделе депутаты из президентской фракции "Слуги народа" внесли в парламент законопроект, которым хотят запретить за границу мужчин в возрасте 18-60 лет на время военного положения за исключением лиц, которых определяет правительство, и тех, у кого отсрочка.

Документ под регистрационным номером №7484 авторства Михаила Лабы, Алексея Кузнецова, Анатолия Остапенко (все трое - из фракции "Слуга народа") вносит изменения в законы о мобилизационной подготовке и мобилизации, а также о порядке выезда из Украины и въезда граждан в страну.

Новая норма гласит, что гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет запрещен выезд за границы Украины во время действия военного положения, кроме определенных категорий (многодетных отцов, отцов-одиночек, мужчин, признанных инвалидами и студентов/аспирантов/докторантов).

Если этот проект будет принят, то выезд мужчин за границу будет впервые оформлен на законодательном уровне.

Это очень важный момент. В пояснительной записке к документу говорится, что "вопрос о порядке выезда мужчин пока регулируется только указом президента, но не законом".

И именно эта фраза породила в обществе новые дискуссии о законности запрета на выезд мужчин из Украины во время военного положения.

Дело в том, что сами депутаты таким образом прямо признают спорность ныне действующего запрета на выезд мужчин за границу на основе лишь указа президента.

В то время, как Конституция устанавливает что такое ограничение может быть введено только законом, принятым Верховной Радой.

На сегодняшний день законы, принятые Верховной Радой, которые утверждают военное положение и мобилизацию, не содержат статьи, которая бы позволяла запретить выезд из страны мужчинам 18-60 лет.

Формально запрет выезда установлен указом президента и постановлением Кабмина. Но указы и решения Кабмина - это не закон, а совершенно другие нормативно-правовые акты. Собственно поэтому в президентской фракции и возникла идея прописать запрет для мужчин именно в законе, а не другого рода актах.

"В Конституции указано, что право свободно покидать территорию Украины может быть ограничено только законом, но такого закона не существует, - говорит "Стране" адвокат Денис Невядомский. - Еще в прошлом году парламент внес изменения в ч.1 ст. 8 закона Украины о правовом режиме военного положения, которые позволил Кабмину устанавливать особый режим въезда и выезда, эта бланкетная норма вступила в силу с 1 января 2022 года. Но в Конституции нигде не сказано, что ограничения прав человека можно вводить бланкетной отсылкой к Кабмину".

"Если идти по этому пути, то так можно спуститься и до того, что право на жизнь будет отменено решениям райсовета. То есть правовая основа запрета на выезд как бы есть, но она слишком зыбкая", - добавляет адвокат.

А там, где правовые нормы выписаны не точно, всегда есть место коррупции.

"И в армию не берут, и работать не дают"

В мае за считанные дни набрала необходимые 25 тысяч голосов петиция к президенту Зеленскому по поводу выезда за границу мужчин призывного возраста. Ее автор, адвокат Александр Гумиров писал в петиции, что запрет на выезд только увеличивает коррупцию на границе.

В ответ на эту петицию президент Владимир Зеленский сперва заявил, что не знает, кому она может быть адресована. "Может быть, мне. А может, ее следует адресовать родителям, которые потеряли своих сыновей, которые ценой жизни защитили ту или иную область, тот или иной город? И вы знаете, что в большинстве своем не те города, где они родились", - эмоционально комментировал президент во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой.

Затем, уже на сайте президента, появился расширенный ответ главы государства. Он напомнил, что "согласно статье 65 Основного закона Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины". При этом добавил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать озвученные в петиции предложения.

С тех пор прошло несколько недель, а Кабмин так и не озвучил свои варианты решения этого вопроса. По мнению автора петиции, всех устраивает ситуация с коррупцией, которая на этом фоне процветает.

"И в армию не берут, и работать не дают. Так зачем этот идиотский запрет? А вот зачем. На пограничных пунктах налажен коррупционный схематоз, по которому за крупные взятки от 2500 до 15000 долларов вполне себе спокойно можно выехать из страны. Все это видят. Все это знают. Военкоматы наладили раздачу повесток в каждой подворотне кому попало, чтобы затаскивать мужчин в свои лапы, но не отправлять в армию - а доводить их до дачи взятки, чтобы отстали", - считает Гумиров.

На данный момент юрист не собирается останавливаться и уже зарегистрировал обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека относительно запрета выезда за пределы Украины мужчинам в возрасте 18-60 лет.

Будут ли решать эту проблему?

Во властных коридорах периодически звучат разные варианты "точечного" решения проблемы с выездом мужчин за границу.

Разного рода чиновники периодически рапортуют о том, что разрабатываются механизмы выезда для украинских моряков, а также для IT-специалистов.

По морякам в Раду уже тоже внесен законопроект. Его автор нардеп Александр Дубинский (в прошлом году исключенный из фракции "Слуга народа") предложил принять норму, что во время мобилизации, на особый период призыву на военную службу не подлежат украинские моряки. Но при согласии украинских моряков они будут иметь право призыва на военную службу.

Что же касается IT-специалистов, замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков рассказал Фактам ICTV, что предлагается позволить выезд на краткий срок (максимум 2-3 недели, но куда вероятнее 5-7 дней) для решения рабочих вопросов. Списки тех, кому необходимо выехать, будут подавать компании, но в них должны включить не более 10% сотрудников. Списки будут утверждаться в Минобороны и Минэкономики, а после утверждения данные передадут пограничникам для оформления выезда.

Кроме того, в Минцифре и Минобороны также обсуждают возможность бронирования специалистов IT-компаний. Но точных предложений пока нет.

Требует решения проблема с выездом за границу лиц, имеющих ПМЖ в других странах, но не имеющих соответствующую печать в паспорте.

"Если гражданин решил уехать на ПМЖ, то он по желанию в добровольном порядке может сняться везде с учета и получить печать о выезде на ПМЖ (две печати - во внутренний паспорт и в заграничный). Ранее до 2016 года надо было еще и паспорт сдать гражданский, - рассказывает "Стране" Андрей П., приехавший в Украину на похороны из США, где он постоянно проживает. - Как правило этот штамп никто никогда не делает, т.к. он необязательный, ну и не нужен никому был. До 24 февраля. После 24 февраля те, у кого нет штампа, выехать не могут. Получить этот штамп тоже. Я даже не могу подать документы. Т.к реестры в моей области все еще закрыты".

Государственная пограничная служба Украины разъяснила в Facebook, что единственным приемлемым доказательством постоянного проживания за границей является штамп в паспорте. "Если человек действительно проживал за границей, но не зарегистрировал свой отъезд в соответствии с официальной процедурой, к сожалению, он не может покинуть Украину", - говорится в заявлении ГПСУ.

В течение последнего времени намеки на ослабления режима запрета на выезд для мужчин шли от советника главы Офиса президента Арестовича и советника главы МВД Андрусива. Последний предлагал выпускать мужчин после внесения залога в 5 тысяч долларов, который бы изымался в пользу государства, если человек в определенный срок не вернется в Украину.

Но, как видим, на практике режим запрета наоборот хотят усилить. Ведь теоретически отказ пограничников выпустить мужчину призывного возраста сейчас можно оспорить через суд, поскольку это, вопреки Конституции, регулируется указом президента. А если примут соответствующий закон, оспорить уже будет ничего нельзя.

Почему не выпускают и что будет дальше?

Очевидно, что связано это решение не только с коррупцией.

Власть, возможно, и хотела бы открыть границы. Ведь трудовые мигранты - крупный источник дохода для украинского бюджета, которому и так не хватает средств - из-за остановки многих производств и компаний. А также затрат на войну.

Но раз не открывает, есть соображения более актуального порядка. А именно - комплектование армии для войны. Все болльше свидетельств из разных городов и регионов, что началась массовая раздача повесток - "письма счастья" вручают на улицах прохожим и на дорогах автомобилистам. Пусть пока и не так массово, как могло бы быть.

Это происходит в силу, видимо, двух причин: больших потерь на фронте, о которых недавно открыто начали говорить в Офисе президента. И подготовки контрнаступления, которое практически официально анонсируется уже на август.

С потерями дело и правда, видимо, тяжелое: еще в апреле-мае начали отправлять на фронт плохо вооруженную тероборону, следствием чего стали солдатские бунты на передовой.

Рост потерь очевидно увязан с изменением характера войны - переносом ее на Донбасс, где огневая мощь российской армии стала более концентрированной. После чего украинские потери, видимо, и пошли вверх.

Для контрнаступления тоже необходимо больше солдат (потери у наступающей стороны, как правило, больше, чем у обороняющейся).

Какое количество войск власти намерены собрать для контрудара - официально не называется. Но еще в конце мая советник Ермака Арестович заявлял, что Украине для освобождения района Лисичанска и Северодонецка нужно 3-4 полноценных механизированных бригады.

Надо полагать, что примерно на те же цифры будут ориентироваться ВСУ для создания резервов при контрнаступлении. Военные телеграм-каналы, в том числе российские, предполагают, что Украина благодаря западной поддержке сможет сформировать порядка 5-6 бригад в резерве.

Численность бригады варьируется от 2 до 8 тысяч человек. И, если брать усредненную цифру пять бригад по пять тысяч человек, мы получим условно 25 000 резерва. Плюс текущие нужды фронта. Итого выходит, что мобилизовать нужно десятки (если не сотни) тысяч человек.

А это довольно непросто - ведь даже из тех, кому вручили повестки на улице, служить пойдут далеко не все. Кто-то просто не явится по такой повестке (на данном этапе это лишь административная ответственность, то есть штраф), кто-то получит отсрочку или уже будет ее иметь, кто-то откупится.

Поэтому мобилизация и далее, судя по всему, будет принимать все более широкие масштабы. А перспективы хоть каких-то послаблений для мужчин по выезду за границу будут все менее реальными. По крайней мере до окончания войны или активной фазы боев.