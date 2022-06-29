Принудительная мобилизация женщин в украинскую армию – это фейк, заявил Центр противодействия дезинформации при СНБО в своем Telegram-канале.

ЦПД сообщает, что женщины могут быть приняты на военную службу только по контракту и в добровольном порядке.

При этом с 1 октября 2022 года возобновится постановка женщин отдельных профессий на воинский учет. Это касается только женщин, чьи профессии прописаны в скандально известном приказе Минобороны.

По данным ЦПД, постановка на учет означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных сил, Национальной гвардии или других силовых структур. Но все это не означает мобилизации.

Напомним, в середине июня стало известно о планах Минобороны мобилизовать в украинскую армию сотни тысяч человек.

Также "Страна" писала, что Верховная Рада отменила ограничения на использование труда женщин во время войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".