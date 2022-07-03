Член фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу подал в Верховную Раду альтернативный законопроект о запрете на выезд мужчин с территории Украины во время военного положения.

В отличие от проекта его коллег, он предлагает существенно расширить перечень мужчин, которым можно покидать пределы Украины. В частности, такое право он предлагает дать тем, у кого не только трое несовершеннолетних детей, а и двое детей до 14 лет, один ребёнок до 14 лет и беременная супруга, или же один ребёнок до 3 лет.

Также он предлагает разрешить покидать Украину лицам, которые:

которые имеют рабочие и спортивные контракты в других странах;

имеют официальное подтверждение юрлиц других стран о трудоустройстве или контракты с заказчиками из других стран на 1 год и больше на предоставление IT-услуг или консультационных услуг при условии оплаты ЕСВ или бизнес в других странах.

Основанием для выезда по этому проекту также будут считаться контракты для моряков, обучение за рубежом, международные соревнования и позволение на выезд от Кабмина для волонтеров и водителей гуманитарных грузов.

Ранее мы писали, что послабления за время войны получили только три категории граждан: водители, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи и т.п. железнодорожники, а также спортсмены и тренеры, участвующим в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.

"Страна" подробно анализировала, что происходит с выездом мужчин за границу.