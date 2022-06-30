В случае принятия законопроекта 7484 авторства депутатов от "Слуги народа" Лабы, Кузнецова и Остапенко, которым предлагается узаконить запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18-60 лет, беспрепятственно смогут покидать Украину депутаты Верховной Рады мужского пола.

Об этом рассказал "Стране" адвокат Ростислав Кравец.

Так, в документе говорится, что граждане мужского пола могут выехать за пределы Украины, если они подпадают под действие норм абзацев 3-13 статьи 23 закона о мобилизационной подготовке. В то же время в 13 абзаце прямо говорится о депутатах Верховной Рады Украины. Таким образом норма на свободный выезд из Украины распространится на депутатов-мужчин. Кроме того, согласно этому законопроекту, Кабмин сможет сам определять перечень лиц, которым будет разрешен выезд из Украины.

Подробно об этом законопроекте мы писали здесь.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".