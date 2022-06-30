В Пентагоне прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о его желании, чтобы война России в Украине закончилась к концу года до наступления зимы.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби в интервью Bloomberg.

"Мы хотели бы, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", - сказал Кирби.

Поэтому, по его словам, США и в дальнейшем будут продолжать помогать Украине укреплять ее оборону.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров. Это должно быть на условиях Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что лишь Киев будет решать, когда и как закончится война с Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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