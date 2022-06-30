Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение, что Беларусь официально вступит в войну России против Украины. Об этом Дуда заявил, прибыв на саммите НАТО в четверг, сообщает "Европейская правда".

Между тем президент Польши подчеркнул, что Беларусь уже оказывает поддержку российским войскам в их агрессивной войне. "Конечно, есть некоторая поддержка российской армии, российских войск с белорусской стороны. Белорусские больницы принимают российских военных, они получают там медицинскую поддержку", – сказал Дуда.

В то же время он выразил сомнение, что белорусские власти примут решение об официальном вступлении в войну. "Я не думаю, что власти Беларуси и белорусское общество решат вступить в войну и поддерживают Россию в агрессии против Украины", - сказал он, воздержавшись от дальнейших объяснений своей оценки.

Как известно, в последней серии ракетных ударов по всей территории Украины Россия применяла ракеты, выпущенные, в частности, из воздушного пространства России и Белоруссии.

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