"Ситуация меняется очень сильно". Мэр Житомира больше не считает низкой вероятность атаки Беларуси на Украину
Вероятность нападения со стороны Беларуси на Украину значительно увеличилась, считает мэр Житомира Сергей Сухомлин.
"Если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения со стороны Беларуси невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно", - сказал мэр Житомира в эфире телемарафона.
Также он добавил, что предупреждает граждан о возможных ракетных ударах, так как получает информацию из официальных источников.
Ранее "Страна" рассказывала, что в МВД уверены, что у Беларуси нет "ударного кулака" для наступления на Украину.
В том, может ли произойти наступление, мы подробно разбирались тут.
Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.
Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.
В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.
В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.
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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".