Вероятность нападения со стороны Беларуси на Украину значительно увеличилась, считает мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения со стороны Беларуси невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно", - сказал мэр Житомира в эфире телемарафона.

Также он добавил, что предупреждает граждан о возможных ракетных ударах, так как получает информацию из официальных источников.

Ранее "Страна" рассказывала, что в МВД уверены, что у Беларуси нет "ударного кулака" для наступления на Украину.

В том, может ли произойти наступление, мы подробно разбирались тут.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".