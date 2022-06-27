Беларусь может готовиться к вступлению в войну РФ против Украины. Вероятность такого сценария составляет 50%. Такую оценку событиям дал военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

"Полностью возможно, что Беларусь на сегодняшний день готовится, чтобы вступить в эту войну. У Путина очень много рычагов, чтобы давить на Лукашенко. Я думаю, что он будет максимально пытаться избежать этого шага", - заявил Жданов.

По мнению эксперта, этот приказ - вступить в войну - возможно, не будет отдан до 1 июля, когда пройдет саммит ОДКБ.

По мнению Жданова, Путин будет добиваться, чтобы ВС Беларуси вмешались в войну. Это позволит России отрыть второй фронт, и Украина будет вынуждена оттягивать свои силы с восточного направления.

Также возможной задачей армии Беларуси будут попытки продвигаться вдоль западной границы Украины и Польши с целью перерезания путей поставки западной военной помощи.

По данным разведки, России нужен месяц, чтобы подготовить новое нападение с территории Беларуси.

Как писала "Страна", в Беларуси роют окопы и строят укрепления у границ с Украиной, Польшей и Литвой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".