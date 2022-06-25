В субботу, 25 июня, возле украинско-белорусской границы были обнаружены схроны со взрывчаткой и военной формой. Об этом сообщают в Нацгвардии Украины.

"В течение пяти дней нацгвардейцы совместно с полицейскими осуществляли отработку пограничной зоны Волынской области. Мероприятия состоялись с целью нормализации обстановки в регионе, противодействия преступности, поддержания общественной безопасности и порядка, отработки лиц, которые могут быть причастны к террористической и диверсионной деятельности", - говорится в сообщении.

Также в Нацгвардии уточнили, что было проверено более 60 населенных пунктов и около 300 объектов. За это время было обнаружено РПГ, несколько единиц оружия, более тысячи патронов, тротиловые шашки, противотанковые мины, тактические ножи, рации, а также более полусотни кустов мака и около 40 граммов наркотиков.

Кроме того, также было найдено два комплекта формы республики Беларусь и поврежденный квадрокоптер.

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Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.