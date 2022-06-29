В Беларуси могут приговорить к смертной казни троих "рельсовых партизан", которых обвиняют в поджоге релейного шкафа на железной дороге в ночь с 28 февраля на 1 марта. Следственный комитет (СК) республики сообщил о завершении следствия.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Задержанным инкриминируют четыре статьи:

участие в экстремистском формировании,

теракт,

государственная измена,

умышленное приведение в негодность путей сообщения, которое повлекло тяжкие последствия.

По данным правозащитного центра "Вясна", речь идет о "светлогорских партизанах" Дмитрии Равиче, Денисе Дикуне и Олеге Молчанове. Обвиняемым 29, 33 и 51 год.

Следственный комитет (СК) республики назвал их "изменниками Родины", несмотря на то что суд еще не начался.

Также там заявили, что за совершение указанных действий задержанным может грозить максимальное наказание вплоть до смертной казни.

Сейчас они находятся под стражей. На их имущество наложили арест на общую сумму более 57 тысяч рублей (более 32 300 тыс. гривен).

Ранее мы писали, что в Беларуси со стрельбой задержали "рельсовых партизан", которые хотели пустить под откос поезда с военными РФ. Это было 30 марта.

Также сообщалось, что в Беларуси за покушение на совершение акта терроризма решили ввести смертную казнь. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, комментируя законопроект, упомянул диверсии на железной дороге, совершенные "рельсовыми партизанами".

Также ранее сообщалось, что в "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, воевавших за ВСУ.