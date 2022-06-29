Несмотря на закрытие пунктов пропуска на границах с РФ и Беларусью, Украина будет пускать в страну своих граждан, которые будут пытаться вернуться на родину из этих государств. Причём даже без паспортов.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Конституция Украины предусматривает, что ни один гражданин нашей страны не может быть при любых обстоятельствах ограничен в праве вернуться домой", - сказал Демченко.

Украинцы смогут попасть в страну, даже если у них нет документов. Для этого необходимо назвать пограничникам свое имя и дату рождения, после чего они проведут проверку.

"Каждый правоохранительный орган и Миграционная служба имеют необходимые базы данных, где хранится информация о наших соотечественниках. На основе этих баз данных как можно скорее будет проведена тщательная проверка, чтобы идентифицировать личность (без документов - Ред.)", - заявил Демченко.

Ранее в РФ заявили о депортации после 17 августа не оформивших документы граждан Украины и людей с паспортами "ЛДНР".

А министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заверила, что депортированные в РФ украинцы без паспортов смогут вернуться на родину.

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