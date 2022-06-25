Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что депортированных в РФ украинцев будут пропускать через границу даже без документов.

Об этом она рассказала в эфире всеукраинского телемарафона.

"У нас есть договоренность с пограничниками: если украинцам удастся дойти до границы с Украиной, мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность. Главное – найти путь, чтобы вернуться домой. Позвонить нам, мы поможем с билетами, поможем с паспортными документами", - сказала Верещук.

По ее словам, российско-украинская граница закрыта, поэтому сейчас люди попадают обратно в Украину через третьи страны - в основном, это Эстония и Латвия.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий намерено запустить бесплатные автобусы из этих стран.

"Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов", - сказала она.

Проблема с отсутствием паспортов, по словам Верещук, связана с тем, что их часто отнимают в фильтрационных лагерях, через которые проходят украинцы, которые попадают в Россию.

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