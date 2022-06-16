Граждане Украины, в том числе жители "ЛДНР", а также в целом стран бывшего СССР должны будут покинуть РФ после 17 августа, если они не оформят документы на проживание или трудовую деятельность. Об этом сообщили в МВД России.

Граждане Украины и люди с "паспортами ЛДНР" могут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) даже в случае, если их паспорта с истекшим сроком действия, сообщили в МВД РФ.

Выезжать, чтобы оформить новые документы, вернуть и потом на их основании сделать российские, украинцам не понадобится.

"На первый взгляд, новость может показаться резонансной. На самом деле это обыденное заявление российского МВД.

Более двух лет назад, когда начался коронавирус, Россия разрешила продолжать находиться в стране иностранцам, в том числе украинцам, без разрешительных документов (таких как разрешение на работу или проживание, ВНЖ и другое).

После того, как ковид пошел на спад, МВД РФ поставило условие иностранцам: или оформляйте документы (и платите налог за патент на работу), или депортация.

Подобные заявления публикуют раз в несколько месяцев. Какое-то количество людей угрозы МВД подстегивают и они идут делать разрешения на работу.

Ни одной массовой высылки иностранцев с территории России в последние годы не было. И, с большой вероятностью, ее она не случится и после 17 августа - тогда срок пребывания без документов могут продлить еще раз", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", ранее гражданам Украины и людям с паспортами "ЛДНР" было разрешено работать в России без оформления патента.

В частности, в России украинцам с "паспортами" "ЛДНР" обещали выдавать патенты на работу и ВНЖ по ускоренной процедуре.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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