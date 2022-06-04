Украина расследует более 20 уголовных дел по депортации украинцев в Россию и Беларусь.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в комментарии "Укринформу".

"У нас более 20 дел по принудительному перемещению лиц в РФ, Беларусь. Непосредственно в Уголовном кодексе Украины есть статья о геноциде, где четко отмечается, что принудительное перемещение детей является частью квалифицирующей преступления геноцида, поэтому для нас это перспективное направление расследования"

Генпрокурор в то же время отметила, что расследование осложняется тем, что нет доступа к территориям и депортированным детям.

Напомним, что Госдеп США остро осудил насильственные действия российских оккупантов, которыми они пытаются "покорить украинцев". Речь идет о депортации, фильтрации и навязывании российского гражданства.

Также "Страна" писала, что Мариупольский горсовет сообщил о принудительной эвакуации жителей Левобережного района города в Россию. Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев. Это число - половина всех оставшихся в этом районе жителей.