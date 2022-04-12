Российские оккупанты переселяют украинцев, которых они вывозят с временно оккупированных территорий, в Сибирь и за Полярный круг.

Около 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов. Об этом пишет британская The Independent.

По данным официальных документов, на которое ссылается издание, Кремль издал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 5500 миль (свыше 8850 км) от их домов.

"В указе отмечалось, что "с учетом ситуации, сложившейся в Украине" Российская Федерация "согласовывает распределение" граждан в "субъекты Российской Федерации" и просила власти "обеспечить прием" 95 739 человек", - цитирует издание.

Указано, что в Кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 людей - на Дальний Восток и 7 023 - на Северный Кавказ, включая другие регионы, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Со ссылкой на документы The Independent также пишет, что людей в Мариуполе просили подписать документы, в которых утверждается, что "украинские войска обстреливали их город". Сообщается, что подписантам сказали, что они не могут вернуться в Украину, потому что их якобы ждет преследование.

Добавим, недавно стало известно, что российско-оккупационные войска принудительно вывезли в Россию и так называемую "ДНР" почти 40 тысяч жителей Мариуполя. Еще в конце марта стало известно о том, что оккупанты принудительно вывозят жителей города.

Вице-премьер Ирина Верещук обвинила Международный Красный крест в пособничестве депортации людей на территорию России.

Напомним, что в 1944 году советская власть совершила депортацию крымских татар из Крыма, заселив потом полуостров россиянами. Депортация - насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана. Насильственная депортация признана геноцидом и запрещена в мире.



