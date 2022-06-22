В Украине ускорят выдачу паспортов, но без электронной подписи и шифрования
В Украине будут быстрее выдавать паспорта за счет упрощения процедуры - без внесения в чип паспорта электронной подписи и шифрования. Делать так будут во время войны и в течение трех месяцев после нее.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.
Такая потребность появилась из-за проблем с документами у многих внутренних переселенцев и депортированных.
"Это позволит в кратчайшие сроки удовлетворить потребность граждан в бланках документов формата ID-1 в полном объеме. В частности, ГП "Полиграфкомбинат" сможет изготовить бланки для выдачи 178 тысяч внутренних ID паспортов", - говорится в сообщении.
Ранее Кабмин разрешил получать украинские паспорта за границей.
Также в Украине стало возможным получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.
Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.