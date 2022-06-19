Министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона рассказал как россиянам можно будет получить визу для въезда в Украину с учётом того, что украинские диппредставительства в России закрыты.

"Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации. После того, как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости", - сказал Немчинов.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан Российской Федерации.

После чего сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин Украины с 1 июля прекратит действие соглашения с РФ о безвизовом режиме. То есть уже через две недели россияне не смогут попасть в Украину без получения визы.

В свою очередь Россия не планирует вводить визы для граждан Украины, сказал глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий после того, как о введении виз для россиян объявила Украина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.