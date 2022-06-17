Россия не планирует вводить визы для граждан Украины, сказал "Интерфаксу" глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий после того, как о введении виз для россиян объявила Украина.

"Решение Украины о визовом режиме в отношении граждан РФ - это провокация. Мы не будем этим заниматься. А зачем? У нас там масса родственников, людей, которые рассчитывают на нашу помощь", - сказал Слуцкий.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан Российской Федерации.

После чего сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин Украины с 1 июля прекратит действие соглашения с РФ о безвизовом режиме. То есть уже через две недели россияне не смогут попасть в Украину без получения визы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.