В Киеве мужчина организовал схему вывоза военнообязанных за границу под видом волонтеров.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Он подыскивал кандидатов на выезд через Telegram и за 10 тысяч долларов предлагал оформление справки о членстве в волонтерской организации, которая позволяла выехать из страны, сообщили в прокуратуре.

Также он предлагал изготовить справку о непригодности к воинской службе. Его задержали при получении 4 тысяч долларов за удостоверение волонтера.

Напомним, в ЕС беженцев из Украины обманом принуждали к сексуальной эксплуатации и трудовому рабству.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.