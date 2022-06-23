В ЕС беженцев из Украины обманом принуждали к сексуальной эксплуатации и трудовому рабству
В ЕС разоблачили интернет-платформу где украинских беженцев разыскивали в соцсетях и обманом пытались продать их в сексуальное и трудовое рабство, говорится на сайте Европола.
Разоблачить сеть удалось благодаря координации правоохранителей из 14 стран ЕС и Европола.
В рамках расследования правоохранители мониторили посты с предложением о помощи с транспортом, проживанием и работой.
Расследователи обнаружили попытки заманить жертв предложениями "фотосессий", обещаниями "светлого будущего", что приводило к сексуальному рабству и трудовой эксплуатации.
В итоге выявлено 9 подозреваемых в торговле людьми и идентифицировано 9 возможных жертв.
Начато 15 расследований.
Напомним, в Киеве поймали мошенника, который продал квартиру у Владимирского собора, пока её владелица была за границей.
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