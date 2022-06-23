В ЕС разоблачили интернет-платформу где украинских беженцев разыскивали в соцсетях и обманом пытались продать их в сексуальное и трудовое рабство, говорится на сайте Европола.

Разоблачить сеть удалось благодаря координации правоохранителей из 14 стран ЕС и Европола.

В рамках расследования правоохранители мониторили посты с предложением о помощи с транспортом, проживанием и работой.

Расследователи обнаружили попытки заманить жертв предложениями "фотосессий", обещаниями "светлого будущего", что приводило к сексуальному рабству и трудовой эксплуатации.

В итоге выявлено 9 подозреваемых в торговле людьми и идентифицировано 9 возможных жертв.

Начато 15 расследований.

Напомним, в Киеве поймали мошенника, который продал квартиру у Владимирского собора, пока её владелица была за границей.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.