Дарницкой окружной прокуратурой города Киева совместно с работниками Дарницкого управления полиции разоблачен мошенник, который по поддельным документам продал квартиру в историческом центре столицы стоимостью более 3 млн гривен (ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины).

О подробностях противозаконной сделки сообщает городская прокуратура Киева.



Досудебное расследование установило, что злоумышленник, пользуясь тем, что владелица квартиры выехала за границу, на основании поддельного договора купли-продажи зарегистрировал за собой право собственности на квартиру, расположенную рядом с Владимирским собором в Киеве, и в дальнейшем перерегистрировал ее на третьих лиц.



Дарницкая окружная прокуратура Киева предъявила обвиняемому подозрение, по месту его жительства проведены обыски. Следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.



В целях недопущения дальнейших незаконных действий на квартиру потерпевшей наложен арест. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

На фоне войны в Украине мошенники выманивают деньги у украинцев, рассказывая, что их близкие-военнослужащие попали в плен. Также в Украине аферисты предлагают родственникам пропавших военных "помощь" в их поиске за деньги.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.