Печерский суд Киева отпустил под личное обязательство главу партии "Наш край" Александра Мазурчака, подозреваемого в мошенничестве. Аналогичный приговор вынесли и его предполагаемому сообщнику.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

В начале заседания Мазурчак пожаловался на то, что у него онкозаболевание, а в СИЗО он не сможет принимать лекарство, которое необходимо хранить при определенной температуре. Также он заявил, что у него вырезана часть легких, и ему тяжело дышать в камере, где курят другие арестанты.

Прокуратура просила заключить Мазурчака под стражу с альтернативой залогу в 36 млн грн, пишет издание.

Отметим, что в понедельник СМИ ссылкой на источники в прокуратуре сообщали, что прокуратура будет требовать содержание под стражей без альтернативы в виде залога.

О задержании главы политической партии и руководителя ее территориальной ячейки сообщил Офис генпрокурора 9 июня. По данным ОГ, их поймали на взятке в 2,5 млн долларов, которая обеспечивала место в парламенте и должность советника главы правления "Киевводоканала". Политиков задержали во время получения первого транша в сумме 50 тысяч долларов.

Позже "Страна" узнала, что задержанным оказался лидер партии "Наш край" Александр Мазурчак. Во времена президентства Виктора Януковича он был первым заместителем главы КГГА.