В Киеве задержали главу политической партии и руководителя ее территориальной ячейки за продажу "проходного" места в парламент за 2,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Кроме места в парламенте, взятка в 2,5 миллиона обеспечивала их "клиенту" - предпринимателю - должность советника главы правления "Киевводоканала".

Политиков задержали во время получения первого транша в сумме 50 тысяч долларов.

Решается вопрос о сообщении подозрения по статьям "мошенничество" и "злоупотребление влиянием".

Название партии, а также имен задержанных не сообщается. Но судя по "Киевводоканалу", они могут иметь отношение к столичной власти.

Напомним, суд запретил партию "Оппозиционный блок", ее имущество передадут государству.

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